Akşehir'de Şoförler ve Otomobilciler Odası seçimi yapıldı

Akşehir Şoförler ve Otomobilciler Odası Olağan Genel Kurulu'nda Fikri Kurt, 471 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi. Kurt, esnafın her zaman yanında olduklarını belirtti.

Akşehir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Her zaman esnafın yanında olduklarını belirten Kurt, oy kullanananlara teşekkür etti.

