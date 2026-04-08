Fetö/Pdy'ye Eş Zamanlı Operasyon: 4 İlde 23 Şüpheli Yakalandı, 10 Kişi Tutuklandı

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA)- Malatya merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgütün güncel ve finans yapılanmasında yer aldığı belirlenen 23 şüpheli yakalandı, 10'u tutuklandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 4 Nisan 2026 tarihinde Malatya merkezli olmak üzere İstanbul, Tekirdağ ve Erzincan'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen operasyonlarda, örgütün güncel ve finans yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen, aralarında sözde "bölge mesulü", "il finans sorumlusu" ve "il eğitim sorumlusu" gibi konumlarda bulunan toplam 23 şüpheli yakalandı.

"Yüklü miktarda döviz ve örgütsel materyal ele geçirildi"

Şüphelilere ait 24 ikamet ve 8 iş yerinde yapılan aramalarda; örgüt liderine ait kitap ve video kasetler, 33 bin 301 ABD doları, 15 bin 100 Euro, 450 Riyal ve 169 bin 500 TL nakit para, yasaklı yayınlar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalin ele geçirildiği bildirildi.

Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 13 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA