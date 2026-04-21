FETÖ sanığı firari eski emniyet müdürü İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik birçok dava kapsamında hakkında arama kararı bulunan eski emniyet müdürü Hayati Başdağ yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmada, FETÖ davaları kapsamında aranan eski emniyet müdürü Hayati Başdağ'ın, Fatih'te olduğu tespit edildi.

Polisin düzenlediği operasyonda yakalanan Başdağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve 2014 yılında tutuklanan Başdağ'ın, 2020'de tahliye edildiği öğrenildi.

Başdağ hakkında Ankara 14. Ağır Ceza, İstanbul 14. Ağır Ceza ve İstanbul 65. Asliye Ceza mahkemelerince "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" suçlarından aranma kararı olduğu öğrenildi.

FETÖ'nün kripto haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı tespit edilen Başdağ'ın, örgütün Polis Akademisindeki sözde yapılanması içerisinde organizasyonlara katıldığı, örgütün elebaşı tarafından verilen rütbe organizasyonunda "Fetullah Gülen'den rütbe alan şahıs" olduğu şeklinde hakkında beyan bulunduğu belirlendi.

Hayati Başdağ, FETÖ'nün "yasa dışı dinleme ve casusluk", "Tahşiyecilere kumpas", eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilere yönelik "kaset kumpası" gibi birçok davanın sanıkları arasında bulunuyor.