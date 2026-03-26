Fethiye'de meydanda toplanan yaşlılar spor yapıp dans etti

Fethiye'de 'Yaşlılara Saygı Haftası' kapsamında yaşlılar spor yaptı ve dans gösterisi sundu. SAYAP Müdürü Dr. Cemil Yavuz, programın yaşlı nüfusun sağlıklı kalmasını ve sosyal hayata katılımını hedeflediğini belirtti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Yaşlılara Saygı Haftası" dolayısıyla meydanda toplanan yaşlılar spor yaptı, dans gösterisi sundu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaşlı Sağlığı ve Bakımı Uygulama ve Araştırma Merkezince yürütülen Sağlıklı ve Aktif Yaş Alma Programı (SAYAP) kapsamında yer alan yaşlılar, Beşkaza Meydanı'nda bir araya geldi.

Etkinlikte ilk olarak spor yapan yaşlılar, daha sonra dans gösterisi sundu. Yaşlıların performansı beğeniyle izlendi.

SAYAP Müdürü Dr. Cemil Yavuz, yaptığı konuşmada, başlattıkları programla yaşlı nüfusun sağlıklı kalmasını, yeni dostluklar kurarak hayatın içine katılmalarını amaçladıklarını söyledi.

SAYAP'ın şu anda 150 öğrencisinin bulunduğunu belirten Yavuz, "Amacımız burada bir farkındalık yaratmak. Yaşa dair bir ayrımcılığın olmadığını söylemek istiyoruz. Bir insan hangi yaşta olursa olsun parka gelebilmeli, dans etmek istiyorsa edebilmeli, hastaneye gidebilmeli, eğitim alacaksa alabilmeli. Buna göre kentler düzenlenmeli. Biz buna inanıyoruz." dedi.

Yavuz, "Sağlıklı yaşarsak sağlıklı yaş alırız" sloganıyla hareket ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
