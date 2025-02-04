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Fenerbahçeliler Derneği'nden Engelli Bireylere Tekerlekli Sandalye Yardımı

Fenerbahçeliler Derneği'nden Engelli Bireylere Tekerlekli Sandalye Yardımı
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İskenderun Fenerbahçeliler Derneği, Engelliyim Engel Tanımam Derneği'nin talebi üzerine 5 engelli bireye tekerlekli sandalye hediye etti. Dernek başkanı Mustafa Düzen, yardımların süreceğini belirtti.

İskenderun Fenerbahçeliler Derneğince 5 engelli bireye tekerlekli sandalye hediye edildi.

Çay Mahallesi'ndeki dernek binasında düzenlenen programda, Engelliyim Engel Tanımam Derneğinin talebi üzerine temin edilen tekerlekli sandalyeler ihtiyaç sahiplerine verildi.

İskenderun Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Mustafa Düzen, engelli bireylere yardımlara devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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