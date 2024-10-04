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Fenerbahçe, Twente ile Beraber Kaldı

Fenerbahçe, Twente ile Beraber Kaldı
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Twente ile oynadığı maçta 1-1 berabere kaldı. Maçta Twente'nin golü 28. dakikada Michel Vlap'tan gelirken, Fenerbahçe'nin eşitlik golü 71. dakikada Duşan Taciç'ten geldi.

(ANKARA) - Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Twente ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe deplasmandan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Hollanda'nın Twente takımına konuk oldu. Saat 22: 00'de başlayan ve Twente Stadı'nda oynanan maçı, İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetti.

28. dakikada Michel Vlap'ın attığı golle Twente karşısında ilk yarıyı 1-0  mağlup kapatan Fenerbahçe, 71. dakikada Duşan Taciç'in attığı golle  durumu 1-1'e getirdi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fenerbahçe deplasmandan 1-1"lik beraberlikle ayrıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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