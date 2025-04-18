Federal Yargıç, Google'ın Tekelleşmesine Karşı Karar Verdi

WASHINGTON, 18 Nisan (Xinhua) -- ABD'de bir federal yargıç, Google'ın açık internet dijital reklam pazarlarını tekelleştirerek tekelcilik karşıtı yasayı ihlal ettiği kararını verdi. Karar, tekelcilik karşıtı dava sürecinde teknoloji devi Google'a yönelik başka bir önemli darbe anlamına geliyor.

ABD'nin Virginia Doğu Bölge Mahkemesi'nin perşembe günü açıklanan kararında şirketin, " Google'da yayın yapan müşterilere, rekabet sürecine ve nihayetinde de açık ağdaki bilgilerin kullanıcılarına zarar verdiği" belirtildi.

ABD Adalet Bakanı Pamela Bondi yaptığı açıklamada, " Google'ın dijital kamu alanını tekelleştirmesini önleme konusunda devam eden mücadelede simgesel bir zafer kazanıldı" dedi.

Google'ın yasadışı baskınlığını kullanarak "Amerika'daki sesleri sansürlediğini ve hatta platform dışı bıraktığını" belirten Adalet Bakanlığı Tekelcilikle Mücadele Bölümü'nden Başsavcı Yardımcısı Abigail Slater, " Google'ın aynı zamanda kendisinin yasadışı davranışlarını ortaya seren bilgileri yok ettiğini ve gizlediğini" kaydetti.

Slater, "Bugün açıklanan karar, Google'ın çevrimiçi reklamlar ve giderek artan biçimde internetin kendisi üzerindeki kontrol gücünü ortaya koymaktadır" dedi.

Google ise kararı temyize götüreceklerini açıkladı. Yayıncıların çok sayıda seçeneği olduğunu savunan Google Düzenleme İşleri Başkan Yardımcısı Lee-Anne Mulholland, reklamcılık teknoloji araçlarının basit, uygun fiyatlı ve etkin olması nedeniyle bu yayımcıların Google'ı seçtiğini söyledi.

ABD'deki federal hükümet, Google'ın yasadışı tekelci uygulamalara karıştığı yönünde ikinci kez karar vermiş oldu. Washington DC'de bulunan ABD Columbia Bölge Mahkemesi, Ağustos 2024'te Google'ın çevrimiçi arama pazarını yasadışı şekilde tekelleştirdiği kararını vermişti.