FBI, ABD'ye Biyolojik Patojen Sokmaya Çalışan İki Çin Vatandaşını Gözaltına Aldı

FBI, ABD'ye Biyolojik Patojen Sokmaya Çalışan İki Çin Vatandaşını Gözaltına Aldı
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Federal Soruşturma Bürosu, 'Fusarium graminearum' adlı biyolojik patojen içeren mantar aracılığıyla ABD'ye tarımsal terörizm silahı sokmaya çalışan iki Çin vatandaşı olan Yunqing Jian ve Zunyong Liu'yu gözaltına aldı. Söz konusu patojenin tahıllarda hastalığa neden olduğu ve her yıl milyarlarca dolarlık ekonomik kayba yol açtığı belirtiliyor.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), iki Çin vatandaşını ABD'ye "Fusarium graminearum" adlı biyolojik patojen içeren mantar yoluyla "potansiyel bir tarımsal terörizm silahı" sokmak suçlamasıyla gözaltına aldı.

FBI Direktörü Kash Patel, X sosyal medya hesabından Yunqing Jian ve Zunyong Liu adlı iki Çin vatandaşı hakkında açıklama yaptı.

Patel, Yunqing Jian isimli Çin vatandaşının çalıştığı Michigan Üniversitesi'nde araştırma yapmak üzere "Fusarium graminearum" adlı patojen mantarı ABD'ye kaçak yollardan soktuğunu ifade etti.

"Fusarium graminearum" isimli mantarın mısır, pirinç ve arpa gibi bazı tahıllarda hastalığa neden olabilen "potansiyel bir tarımsal terörizm silahı" olduğunu belirten Patel, ayrıca patojenin her yıl dünya çapında milyarlarca dolarlık ekonomik kayba yol açtığını kaydetti.

Patel, Yunqing Jian'ın bu çalışmaları yürütmek için Çin hükümetinden fon aldığına dair kanıtları olduğunu öne sürdü.

FBI Direktörü, Yunqing Jian'ın erkek arkadaşı Zunyong Liu'nun da aynı patojen üzerinde Çin'deki bir üniversitede çalışmalar yaptığını tespit ettiklerini ifade etti.

Zunyong Liu'nun konuya ilişkin soruları önce inkar ettiğini belirten Patel, ancak daha sonra Michigan Üniversitesi'nde araştırma yapmak amacıyla söz konusu maddeyi ABD'ye kaçak yollardan getirdiğini itiraf ettiğini aktardı.

Patel, iki Çin vatandaşının komplo kurmak, ABD'ye yasa dışı mal sokmak, yalan beyanda bulunmak ve vize dolandırıcılığı suçlamalarıyla gözaltına alındığını duyurdu.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
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