Haberler

Fatih'te bankadan yaklaşık 112 bin lira çalan silahlı soyguncu kaçtı

Fatih'te bankadan yaklaşık 112 bin lira çalan silahlı soyguncu kaçtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatih'te bir banka şubesine giren silahlı ve cerrahi maskeli soyguncu, 112 bin lira çaldı. Kaçarken bir vatandaşa çarparak düşen şüpheli, silahını ve çaldığı paranın bir kısmını kaybetti.

Fatih'te bir banka şubesine giren silahlı ve cerrahi maskeli soyguncu, yaklaşık 112 bin lira çaldı.

Unkapanı Mahallesi'nde bulunan bankaya cerrahi maskeyle gelen şüpheli, silah tehdidiyle yaklaşık 112 bin lirayı aldıktan sonra koşarak uzaklaştı.

Kaçarken bir vatandaşa çarparak düşen şüpheli, bu sırada silahını ve çaldığı paranın bir kısmını düşürdü.

Düşen yaklaşık 80 bin liranın, şüphelinin yolda çarptığı vatandaş tarafından bankaya teslim edildiği, bankada yaklaşık 32 bin liralık açık olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog - Güncel
Umman'daki ABD-İran zirvesi sona erdi! İşte ilk açıklama

8 ay sonra masaya oturdular, ilk açıklama İran tarafından geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB kreşinde istismar iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı

İBB kreşinde istismar iddiasında utanç verici görüntüler ortaya çıktı
Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı

Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı
İstanbul'un orta yerinde banka soygunu! Çaldığı para 'değer miydi' dedirtti

İstanbul'un orta yerinde banka soygunu! Çaldığı 'değer miydi' dedirtti
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
İBB kreşinde istismar iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı

İBB kreşinde istismar iddiasında utanç verici görüntüler ortaya çıktı
Murat Övüç için istenen ceza belli oldu! İddianamedeki ifadeler dikkat çekti

İddianamede dikkat çeken ifade! Cinsel kimliği böyle tanımlandı
Maliyeti açıklandı! Agbadou resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş bombayı transferin son gününde patlattı! İşte maliyeti