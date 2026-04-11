Fatih'te sahte altın basılan eve düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı

Fatih'te sahte altın üretimi yapılan eve düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 6 Nisan'da, Molla Hüsrev Mahallesi Taştekneler Sokak'ta atölye olarak kullanılan bir evde sahte altın üretildiği ihbarı üzerine çalışma yaptı.

Söz konusu eve 9 Nisan'da yapılan operasyonda şüpheli Y.A. (59) gözaltına alındı, gram altın modellerine benzer şekilde hazırlanmış çok sayıda sahte ürün ve üretim materyali ele geçirildi.

Polislerin yaptığı aramada ayrıca, farklı ibareler taşıyan 417 gram sahte altın, basıma hazır olduğu değerlendirilen 230 adet 1 gramlık metal plaka, üzerinde ibare bulunmayan 12 metal bilezik ile farklı boyutlarda 34 damga ucu ele geçirildi.

Şüpheli Y.A'nın 7 farklı suçtan kaydı bulunduğu belirlendi.

Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog
