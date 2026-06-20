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2026 FIFA Dünya Kupası... Fas İskoçya'yı 1-0 Yendi

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2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Fas, İskoçya'yı 1-0 mağlup ederek puanını 4'e yükseltti ve grup liderliğini ele geçirdi.

(ANKARA) - 2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında Fas, İskoçya'yı 1-0 mağlup etti. Fas, bu sonuçla grupta 4 puana ulaşarak liderliği elde etti.

2026 Dünya Kupası C Grubu ikinci hafta mücadelesinde İskoçya ile Fas karşılaştı. Boston Gilette Stadyumu'nda oynanan mücadelenin henüz 2. dakikasında İsmael Saibari'nin golüyle Fas 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda gol olmayınca maç, 1-0 Fas'ın galibiyetiyle sonuçlandı. Fas puanını 4'e yükseltirken grubunda liderliği elde etti, İskoçya ise 3 puanda kaldı.

Teknik direktör Steve Clarke yönetimindeki İskoçya, 25 Haziran'da gruptaki son maçında Brezilya karşısına çıkacak. Mohamed Ouahbi'nin ekibi Fas ise aynı gün Haiti'ye rakip olacak.

Kaynak: ANKA
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