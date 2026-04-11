Fabrikadaki yangınının neden olduğu hasar havadan görüntülendi

ANKARA'nın Sincan ilçesinde medikal malzeme üretilen fabrikadaki yangında soğutma çalışmaları tamamlandı. Kullanılamaz hale gelen fabrikadaki hasar dron ile havadan görüntülendi.

Alcı OSB Mahallesi 2000'inci Cadde'de medikal malzeme imalatı yapılan fabrikada dün saat 22.30 sıralarında yangın çıktı. Fabrikanın arka kısmından yükselen alevleri fark eden görevlilerin dikkati sayesinde içeride bulunan 35 kişi hızla tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiyenin 5 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, olayda can kaybı ve yaralanan olmadı. Soğutma çalışmaları ise sabah saatlerine kadar sürdü. Çalışmanın sona ermesinin ardından enkaza dönen fabrika, dron ile havadan görüntülendi.

İtfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri tedbir amaçlı yangın yerinde bekletilirken, hasar tespitine ilişkin ön raporun yarına kadar çıkması bekleniyor.

