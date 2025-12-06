Eyüpsultan Belediyesi Meclisi'nde 2026 hizmet tarife zamları görüşüldü

Eyüpsultan Belediyesi Meclisi'nde, yıkılacak yapılarda asbestli malzeme durum tespiti ve dosya değerlendirme bedeli ile evsel katı atıkların açık araçla alım ücreti ve belediye salonu nikah ücretlerine zamları içeren 2026 yılı hizmet tarife teklifleri oy çokluğuyla kabul edildi.

Meclisin aralık ayı toplantılarının ikinci oturumu, belediye hizmet binasında Meclis Başkanvekili Şanal Egemen Cantimur başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, çeşitli müdürlüklere bağlı 2026 yılı hizmet fiyat tarife teklifleri ve diğer komisyon maddeleri görüşüldü.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün ücret tarifesinde yer alan "Yıkılacak yapılarda asbestli malzeme durum tespiti ve dosya değerlendirme bedeli" 100 metrekareye kadar olan yapılarda 2 bin 500 liradan yüzde 300 artışla 10 bine çıkarıldı. Durum tespiti yapılmadan sökülen gecekondular için ücret 20 bin liradan 60 bine, yüksek katlı binalar için ise 20 bin liradan 100 bine yükseltildi.

Evsel katı atıkların açık araçla alım ücreti 2 bin liradan 3 bine çıkarıldı.

Hafta içi belediye salonu nikah ücretleri aile cüzdanı hariç 10 bin liradan 13 bin 500'e, hafta sonu ise 12 bin 500 liradan 16 bin 875'e yükseltildi.

2026 tarifelerine ilişkin söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Metin Çırpan, komisyonların Meclise sunulacak son teklifinin kendilerine ulaşmadığını belirterek, idarenin ve CHP yönetiminin istişare etmeden karar aldığını ifade etti.

Tarife tekliflerine ilişkin örnekler paylaşan Çırpan, "Örneğin, Kemerburgaz Düğün Salonu nikah işlemleri için tarife kısımları boş bırakılmış. Temizlik İşleri Müdürlüğünün de bazı hizmet tarifeleri bölümü boş. Bir şeyler geçecek ama ne olduğunu bilmiyoruz. Bazı müdürlüklerin tarifelerinde yüzde 300, yüzde 400'lük zamlar var. Biz bu tarife zamlarına ret vereceğiz." diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından tarife tekliflerini içeren madde oy çokluğuyla Meclisten geçti.