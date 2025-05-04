Evliya Çelebi'den İlham Alınan 'Seyyah 2025' Dans Gösterisi İzmir'de Sahnelendi

İzmir'in Tire ilçesinde, ünlü Türk gezgin Evliya Çelebi'nin hayatından kesitlerin sahnelendiği "Seyyah 2025" dans gösterisi izleyiciyle buluştu.

Yaren Kültür Sanat Spor Kulübü tarafından hazırlanan gösteri, Tire Belediyesi Kültür Salonu'nda sahnelendi.

Yaren Kültür Sanat Kulübü Başkanı Halil Altın, Evliya Çelebi'nin hayatından esinlendiklerini belirterek, "Geleneksel halk dansları ve tiyatral unsurlarla anlatmaya çalıştığımız bir proje. Evliya Çelebi'nin hayatı bizi çok etkiledi ve bunu sahneye taşımak istedik. Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz projeyi birkaç yıl daha devam ettirmeyi planlıyoruz." dedi.