Altınlarla kaçmaya çalışan gelin ve iş birlikçisi yakalandı

SARRAFTAN ALTIN ALDIKLARI ANLAR KAMERADA

Nevşehir'de yaşayan Y.A.'yı (38) evlilik vaadiyle kandırıp, yaklaşık 1 milyon TL değerinde altın, para ve cep telefonu alıp kaçan gelin adayı Hayat Dolaş (20) ile iş birlikçisi Sümeyra Çelik Alhazaa (46) tutuklandı. Şüphelilerin sarraftan altın aldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Dolaş'ın bilezik denediği anlar da yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı