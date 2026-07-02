Altınlarla kaçmaya çalışan gelin ve iş birlikçisi yakalandı
Nevşehir'de Y.A.'yı evlilik vaadiyle kandırıp 1 milyon TL değerinde altın, para ve telefon alarak kaçan Hayat Dolaş ve iş birlikçisi Sümeyra Çelik Alhazaa tutuklandı. Şüphelilerin sarraftan altın aldığı anlar kameraya yansıdı.
SARRAFTAN ALTIN ALDIKLARI ANLAR KAMERADA
Nevşehir'de yaşayan Y.A.'yı (38) evlilik vaadiyle kandırıp, yaklaşık 1 milyon TL değerinde altın, para ve cep telefonu alıp kaçan gelin adayı Hayat Dolaş (20) ile iş birlikçisi Sümeyra Çelik Alhazaa (46) tutuklandı. Şüphelilerin sarraftan altın aldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Dolaş'ın bilezik denediği anlar da yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı