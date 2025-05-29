Everest Zirvesi'nde 72. Yıl Kutlaması

Dünyanın en yüksek noktası Everest Dağı'nın zirvesine tırmanışın 72'nci yıl dönümü, Nepalli dağcılar tarafından kutlandı.

Dünyanın en yüksek zirvesi Everest'e 1953'teki ilk tırmanışın ardından 29 Mayıs, "Uluslararası Everest Günü" olarak kutlanıyor.

Nepal Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülük ettiği kutlamalar kapsamında Nepalli dağcılar, Everest'e ilk tırmanışın 72'nci yıl dönümünde bir araya geldi.

Zirve tırmanışlarını organize eden tur şirketlerinden Asian Trekking'in Katmandu sorumlusu Ang Tshering, "29 Mayıs'ı Everest Günü olarak kutluyoruz çünkü dünyanın Edmund Hillary ve Tenzing Norgay'ın başarılarını ve katkılarını bilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Everest'e ilk kez 1953'te Yeni Zelandalı dağcı Edmund Hillary ile Nepalli şerpa Tenzing Norgay çıkmayı başardı.

Ardından, 29 Mayıs, Nepal hükümeti tarafından her yıl "Uluslararası Everest Günü" olarak anılmaya başlandı.

Yüzlerce dağcı zirveye ulaşmayı deniyor

Nepal'in güneyindeki Everest rotasından bu sezon yüzlerce dağcı zirveye ulaşmayı denedi. Dağcılık sezonu, hava koşullarının en elverişli olduğu nisan ve mayıs aylarında yoğunlaşıyor. Dağcılara zorlu zirve yolculuğunda Nepalli dağ rehberleri eşlik ediyor.

Nepal ile Tibet arasında yaşayan Himalaya yerlilerine "şerpa" adı veriliyor. Yaşadıkları dağlık coğrafyayı iyi tanıyan ve zorlu koşullara aşina olan şerpaların bölgeye gelen yabancı dağcılara rehberlik yapmaları nedeniyle sözcük Batı dillerinde "rehber" anlamında kullanılıyor.