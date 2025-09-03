Haberler

Evciler'de Lavanta Hasadı Köy Ekonomisine Katkı Sağlıyor

Evciler'de Lavanta Hasadı Köy Ekonomisine Katkı Sağlıyor
Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde köylüler tarafından ortak olarak yetiştirilen lavantaların geliri, köyün ortak giderlerini karşılamak için kullanılıyor. Kaymakamlık tarafından dikimi yapılan lavantalar, köy bütçesine önemli bir katkı sağlıyor.

İlçeye bağlı Baraklı köy tüzel kişiliğine ait 8 dekarlık alanda yaklaşık 10 yıl önce Kaymakamlık tarafından dikimi yapılan lavantalar, köy bütçesine gelir kaynağı oldu.

Köy muhtarı Emrah Koç, gönüllü imece usulü hasat ettikleri lavantanın yağını çıkararak kendi imkanlarıyla 50 miligramı 150 liradan sattıklarını söyledi.

Koç, geliri yine köy yararına giderlerde kullandıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Sadık Ürkmez - Güncel
