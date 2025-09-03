Evciler'de Lavanta Hasadı Köy Ekonomisine Katkı Sağlıyor

Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde köylüler tarafından ortak yetiştirilen lavantanın geliri köyün ortak giderleri için kullanılıyor.

İlçeye bağlı Baraklı köy tüzel kişiliğine ait 8 dekarlık alanda yaklaşık 10 yıl önce Kaymakamlık tarafından dikimi yapılan lavantalar, köy bütçesine gelir kaynağı oldu.

Köy muhtarı Emrah Koç, gönüllü imece usulü hasat ettikleri lavantanın yağını çıkararak kendi imkanlarıyla 50 miligramı 150 liradan sattıklarını söyledi.

Koç, geliri yine köy yararına giderlerde kullandıklarını dile getirdi.