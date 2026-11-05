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Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 4,0'a çıktı, enerji fiyatları yüzde 20,8 arttı

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Eurostat'ın çarşamba günü açıkladığı ön tahminlere göre Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon eylüldeki yüzde 3,8'den ekimde yüzde 4,0'a yükseldi. Enerji fiyatları eylülde yıllık yüzde 18,9 artarken ekimde bu artış yüzde 20,8'e çıktı.

ROMA, 5 Kasım (Xinhua) -- İtalya'nın başkenti Roma'daki bir benzin istasyonu, 25 Ekim 2026.

Avrupa Birliği'nin istatistik kurumu Eurostat tarafından çarşamba günü açıklanan ön tahminlere göre, Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon eylül ayındaki yüzde 3,8 seviyesinden ekim ayında yüzde 4,0'a yükseldi.

Enerji fiyatları, enflasyon artışındaki temel etken olmaya devam etti. Eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,9 artan enerji fiyatları, ekimde ise yüzde 20,8 yükseldi. (Fotoğraf: Li Jing/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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