Etiyopya Havayolları'ndan Guangzhou'ya Yeni Uçuşlar
Etiyopya Havayolları, Addis Ababa'dan Çin'in Guangzhou kentine haftada üç yeni uçuş ekleyeceğini duyurdu. Uçuşlar 27 Eylül'de başlayacak ve bu ekleme ile birlikte toplam uçuş sayısı haftada 10'a yükselecek.
ADDİS ABABA, 22 Eylül (Xinhua) -- Afrika'nın önde gelen havayolu şirketi Etiyopya Havayolları, Cuma günü Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'ya üç yeni uçuş eklediğini duyurdu.
Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, yeni eklenen uçuşların 27 Eylül'de başlayacağı ve bu eklemeyle birlikte Guangzhou'ya gidiş-dönüş toplam uçuş sayısının haftada 10'a çıkarılarak Çin'deki geniş ağının daha da sağlamlaştırılacağı belirtildi.
Guangzhou'ya haftada üç yeni sefer eklenmesinin, Afrika ve Çin arasındaki ekonomik ve halklar arası bağların daha da geliştirilmesinde önemli bir rol oynaması bekleniyor.
Havayolu şu anda Çin'de Beijing, Shanghai, Guangzhou, Chengdu ve Hong Kong olmak üzere beş şehre düzenli yolcu uçuşları gerçekleştiriyor.