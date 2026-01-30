Haberler

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nden açıklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat, Pasinler'deki usulsüz esnaf kredisi operasyonu ile birliğin ilgisinin olmadığını açıkladı. Olayın Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile alakalı olduğu belirtildi.

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Rasim Fırat, Pasinler ilçesinde dün düzenlenen ve 19 zanlının tutuklandığı usulsüz esnaf kredisi operasyonunun, odalarıyla hiçbir ilgisinin olmadığını bildirdi.

Başkan Fırat, yaptığı yazılı açıklamada, olayın ilçedeki Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifiyle alakalı olduğunu belirterek, "Pasinler Esnaf ve Sanatkarlar Odamızın ismi kullanılmıştır. Bu olayların birliğimize bağlı hiçbir esnaf odamız ile ilgisi bulunmamaktadır. Kamuoyuna duyurulur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir

Döner ve sucukta mide bulandıran tespit! İşte listeye giren iki şehir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır

Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor

"Selamünaleyküm" diye başladı, verdiği mesaj dünyayı ayağa kaldırdı
Aleyna Çakır davasında yargılama sürüyor: Duruşma mayıs ayına ertelendi

Aleyna Çakır davasında mahkemeden kritik karar
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır

Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır
Belçika'da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak

Bu suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak
ABD'de Dr. Mehmet Öz, Rus ve Ermeni çetelere savaş açtı

Trump görev vermişti! Mehmet Öz, Rus ve Ermeni çetelere savaş açtı