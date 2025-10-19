Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Çiftçi'den Batman'daki Esnafa Destek Projeleri

Batman Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Sıddık Çiftçi, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Çiftçi, yönetim kurulu üyeleriyle bir kafede bir araya geldiği basın mensuplarına, oda olarak hayata geçirdikleri çalışmalar ve planladıkları projeler hakkında bilgi verdi.

Esnafın güçlenmesinin Batman'ın kalkınmasına doğrudan katkı sağladığını vurgulayan Çiftçi, "Amacımız, daha güçlü bir esnaf yapısıyla daha refah bir Batman inşa etmektir. Bu doğrultuda sosyal gelişimi destekleyen projelere önem veriyoruz." dedi.

Esnafa yönelik eğitim, danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin yanı sıra e-ticaret, muhasebe ve kriz yönetimi gibi alanlarda eğitim düzenlediklerini kaydeden Çiftçi, şöyle konuştu:

"Kentin büyümesi ve gelişmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Sayın Valimiz ve Belediye Başkan Vekilimiz Ekrem Canalp ile sürekli iletişim halindeyiz. Esnafımızın taleplerini, önerilerimizi ve projelerimizi ilgili kurumlara iletiyoruz. Özellikle evi olmayan esnaflarımıza yönelik çalışmalar yaptık."