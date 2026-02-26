Haberler

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz esnaf ziyaretinde bulundu

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz esnaf ziyaretinde bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Odunpazarı ilçesindeki esnafı ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi, hayırlı işler temennisinde bulundu.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Odunpazarı ilçesinde faaliyet gösteren bazı esnafı ziyaret etti.

Vali Yılmaz, Reşadiye Caddesi'ndeki iş yerlerini gezerek esnafla sohbet etti, talep ve önerilerini dinledi.

Esnafın çalışmaları hakkında bilgi alan Yılmaz, "hayırlı işler" temennisinde bulundu.

Ziyarette Vali Yılmaz'a, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen ile Eskişehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürü Soner Coşkun da eşlik etti.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum

Bakan Gürlek hızlı başladı! Kanayan yaramız için harekete geçiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Hacıoğlu yerine TRT dizisine sürpriz başrol

İsmail Hacıoğlu yerine TRT dizisine sürpriz başrol
Arda Güler Fenerbahçe'ye dün gece çuvalla para kazandırdı

Dün gece Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu
Arda Güler'e maç sonu büyük sürpriz

Maç sonu gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Bakan Gürlek canlı yayında açıkladı: Telefonuma sürekli mesajlar geliyor

Bakan canlı yayında söyledi: Telefonuma sürekli mesajlar geliyor
İsmail Hacıoğlu yerine TRT dizisine sürpriz başrol

İsmail Hacıoğlu yerine TRT dizisine sürpriz başrol
'8 savaşı bitirdim' diyen Trump, salondan gelen yanıtla deliye döndü

"8 savaşı bitirdim" diyen Trump, salondan gelen yanıtla deliye döndü
TFF'nin Galatasaray paylaşımına eski vekilden bile tepki var: Tebrik değil yenilgi bildirisi

TFF'nin Galatasaray paylaşımına eski vekilden bile tepki var