Eskişehir'de Tefecilik Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltında

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 şüphelinin haksız kazanç elde etmek için baskı, cebir ve şiddet yolu ile mağdurlara zorla senet imzalatarak borçlandırdıkları, mağdurların gayrimenkul ve araçlarını üzerine geçirmek suretiyle tefecilik yaptıkları iddiasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyon kapsamında şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, mağdurlara ait 4 isme yazılmış 872 bin 720 lira değerinde senet fotokopisi, 25 para transfer dökümü dekont, ruhsatsız tabanca, 50 tabanca mermisi, 2 av tüfeği, 50 av tüfeği fişeği ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "tefecilik" suçundan soruşturma başlatıldı.