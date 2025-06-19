Eskişehir'de Tefecilik Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

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Eskişehir'in İnönü ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Eş zamanlı aramalarda çok sayıda senet ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İnönü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2 kişinin tefecilik yaptığı belirlendi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, zanlılara ait 3 adreste eş zamanlı arama yapıldı.

Aramalarda, 1 senet defteri, 10 isme yazılmış senet, 193 boş senet, 443 tabanca mermisi, 1 tabanca şarjörü, 2 cep telefonu, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 1 geyik boynuzu ele geçirildi.

Şüphelilerin mağdurlardan 1 milyon 250 bin lira nakit para ve 4 ev aldıkları tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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