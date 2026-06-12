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Eskişehir'de 'kaçak akaryakıt' operasyonu; 4 gözaltı

Eskişehir'de 'kaçak akaryakıt' operasyonu; 4 gözaltı
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Eskişehir'de bir tesiste kaçak ve karışımlı akaryakıt üretilip satıldığı tespit edildi. Polis operasyonuyla 4 şüpheli gözaltına alınırken, 16 bin 245 litre kaçak akaryakıt, sentetik hap ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

ESKİŞEHİR'de kaçak ve karışımlı akaryakıt üreterek sattığı tespit edilen 4 şüpheli, polisin operasyonu ile gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir tesiste kaçak ve karışımlı akaryakıt imal edilerek piyasaya satıldığı bilgisi sonrası harekete geçti. Tesis ve şüpheliler bir süre izlendikten sonra polis ekipleri, operasyon düzenlendi. Eskişehir-Ankara Çevre Yolu 28'inci kilometredeki tesise baskın yapan polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Tesiste yapılan aramalarda; 16 bin 245 litre karışımlı ve kaçak akaryakıt, 7 sentetik hap ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınan 4 şüpheli işlemlerinin ardından Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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