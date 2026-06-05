Eskişehir'de apartlar denetlendi
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde emniyet ekipleri, günlük kiralık apartlara yönelik denetim yaptı. 52 işletme ve 768 dairenin kontrol edildiği denetimlerde olumsuzluğa rastlanmadı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, günlük kiralık apartlara yönelik denetim gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince günlük kiralık apartlara yönelik denetim yapıldı.
Ahlak Büro Amirliğine bağlı 10 ekip ve 42 personelin görev aldığı denetimlerde, 52 işletme kontrol edildi.
Denetimlerde, toplam 768 günübirlik daireye yönelik kontrol yapıldı.
Evrak ve kimlik bildirimi yönünden gerçekleştirilen denetimlerde olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.
Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner