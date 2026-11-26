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Eskişehir'de gıda ve yem işletmelerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 264 bin 216 lira idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla 19-25 Kasım tarihlerinde denetimler gerçekleştirildi.

Bu kapsamda kent genelinde risk esaslı 242 gıda ve yem işletmesi denetlendi, 11 numune alındı.

Aynı dönemde 51 ithalat ve 181 ihracat işlemi gerçekleştirildi.

Denetimler sonucunda 2 idari yaptırım uygulanırken bu kapsamda toplam 264 bin 216 lira para cezası kesildi.

Raporda ayrıca 2 toplatma işleminin gerçekleştirildiği bildirildi.

Kaynak: AA