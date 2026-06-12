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Eskişehir'de atık yağdan akaryakıt imal eden 4 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de atık yağdan akaryakıt imal eden 4 şüpheli yakalandı
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Eskişehir'de atık yağlardan kaçak akaryakıt üretip sattıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 23 bin 245 litre kaçak akaryakıt, sentetik ecza hap ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Eskişehir'de atık yağdan akaryakıt üretip sattıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak ve karışımlı akaryakıt üretimi yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu Eskişehir-Ankara kara yolunun 28'inci kilometresinde yer alan bir tesisin içinde kurulan düzenekle atık yağlardan kaçak akaryakıt üretilerek satışa sunulduğu belirlendi.

Polis tarafından düzenlenen operasyonda, 23 bin 245 litre kaçak ve karışımlı akaryakıt, 7 sentetik ecza hap ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Tesisin mühürlendiği operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
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