Eskişehir'de 2 bin 475 ürün denetlendi

Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimlerde 62 firmada toplam 2 bin 475 ürünü inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ticaret İl Müdürlüğü denetim personelince 11-17 Eylül tarihlerinde kent merkezi ve ilçelerde, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında fiyat etiketi ve kasa-reyon fiyat uyuşmazlığı gibi konularda 51 firmada 2 bin 420 ürün, haksız fiyat artışı kapsamında ise 11 firmada 55 ürün denetlendi.

Denetimler kapsamında tespit edilen aykırılıklar nedeniyle toplam 143 bin 28 lira idari para cezası uygulandı.

Bu kapsamda tespit edilen aykırılıklar, değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderildi.

Kaynak: AA