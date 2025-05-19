Eskişehir'de 19 Mayıs Etkinliği: Kadın Girişimciler Stant Açtı

Eskişehir'de 19 Mayıs Etkinliği: Kadın Girişimciler Stant Açtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençliğe ve kadınlara vurgu yaparak etkinlik düzenledi. Dernek, kadın girişimcilerin katılımı ile Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda stantlar açtı.

Eskişehir'de, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneğince (TÜKD), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Tepebaşı ilçesindeki Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'ndaki organizasyonda, dernek bağışçılarından oluşan 30'a yakın kadın girişimcinin stant açtığı belirtildi.

Açıklamada, 19 Mayıs 1919'un, istiklali için ölümü göze alan bir milletin el ele, omuz omuza yarattığı bir mucizenin işaret fişeği olduğu dile getirildi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Milli Mücadele'yle bağımsızlığına kavuşan ve küllerinden yeniden doğan Türk milletini gençlere emanet ettiğine değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında, gençliğe ve kadınlara verdiği değerle bir ulusu ayağa kaldıran Atatürk'ün izinde umut dolu yarınlara birlikte yürüme kararlılığındayız. Yolunu bilimin çizdiği aydınlıkla oluşturan Cumhuriyet kadınları olarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyoruz."

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
Trump ile Putin arasındaki telefon görüşmesi başladı

Trump son anda programı değiştirdi! Dünyanın beklediği görüşme başladı
Bahçeli'nin 'komisyon' önerisine Kurtulmuş Gabar'dan yanıt verdi

Bahçeli'nin tarihi çağrısına Gabar'dan yanıt verdi
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş

Öğretmenden 11 yaşındaki tesettürlü öğrencisine skandal ifade
Acun Ilıcalı'ya Emre Belözoğlu'ndan kötü haber

Hayalleri suya düştü! Acun'a kötü haberler üst üste
9 puan farktan şampiyonluğu veren antrenör hemen kovuldu

9 puan farktan şampiyonluğu veren antrenör hemen kovuldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
403 öğrencinin diploması iptal edildi

Hayalet sınıflar patladı! 403 öğrencinin diploması iptal edildi
Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı

Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı
Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak

Genç kadın hiç tanımadığı bir adam tarafından öldüresiye dövüldü
Trump-Putin görüşmesine dakikalar kala ABD'den çarpıcı açıklama

Trump-Putin görüşmesine dakikalar kala ABD'den çarpıcı açıklama
Atatürk'ün stüdyo fotoğraf çekiminde, videosu da olduğu ortaya çıktı

98 yıl sonra ortaya çıktı! Fotoğraf çekildiği stüdyoda sürpriz kayıt
Nijerya'da çiftçilere silahlı saldırı: 15 ölü

Tarla kan gölüne döndü: Düzenlenen saldırıda 15 çiftçi öldü
Galatasaray'ın eski efsanesi Ergün Penbe, 3. Lig ekibine imza attı

Galatasaray'la UEFA Kupası'nı kazanmıştı! 3. Lig ekibine imza attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.