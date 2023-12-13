Eskil Halk Eğitim Merkezi'nden Kadınlara Sepet Örücülüğü Kursu

Eskil Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan sepet örücülüğü kursu, kadınların yeni beceriler geliştirmesine ve aile bütçesine katkı sağlamasına olanak tanıyor. Kursiyerler, çanta, sepet, saklama kabı, kapı süslemesi, ayna ve vazo gibi dekoratif eşyaları yaparak unutulmaya yüz tutmuş Türk el sanatlarını yaşatmayı hedefliyor. Kurs sonunda sergi düzenlenmesi planlanıyor.

Eskil Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün açtığı sepet örücülüğü kursu, kadınların hem yeni beceriler geliştirmesini sağlıyor, hem de aile bütçesine katkıda buluyor.

Kursiyerler, kursta, çanta, sepet, saklama kabı, kapı süslemesi, ayna ve vazo gibi dekoratif eşyaları yapıyor.

Dekoratif sanatlar usta öğretici Fadime Yılmaz Çeçen, AA muhabirine, unutulmaya yüz tutmuş Türk el sanatlarını yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Yaklaşık iki aydır kursun devam ettiğini belirten Çeçen, "Çok verimli bir süreç geçiriyoruz, verimli olmasının en büyük sebeplerinden biri de, kursiyerlerin yetenekli ve uyumlu olması. Kursumuz tamamlandıktan sonra sergiyle taçlandırmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Kursiyer Asiye Asya ise buradan alınan eğitimle aile ekonomisine katkı sağlayacağını söyledi.

Kurs sayesinde sosyalleşme fırsatı da yakaladıklarını belirten Asya, meslek öğrenmenin yaşının olmadığını böylelikle aile bütçelerine katkı sunacaklarını kaydetti.