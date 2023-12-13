Üye Girişi
Haberler

Eskil Halk Eğitim Merkezi'nden Kadınlara Sepet Örücülüğü Kursu

Güncelleme:
Abone Ol

Eskil Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan sepet örücülüğü kursu, kadınların yeni beceriler geliştirmesine ve aile bütçesine katkı sağlamasına olanak tanıyor. Kursiyerler, çanta, sepet, saklama kabı, kapı süslemesi, ayna ve vazo gibi dekoratif eşyaları yaparak unutulmaya yüz tutmuş Türk el sanatlarını yaşatmayı hedefliyor. Kurs sonunda sergi düzenlenmesi planlanıyor.

Eskil Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün açtığı sepet örücülüğü kursu, kadınların hem yeni beceriler geliştirmesini sağlıyor, hem de aile bütçesine katkıda buluyor.

Kursiyerler, kursta, çanta, sepet, saklama kabı, kapı süslemesi, ayna ve vazo gibi dekoratif eşyaları yapıyor.

Dekoratif sanatlar usta öğretici Fadime Yılmaz Çeçen, AA muhabirine, unutulmaya yüz tutmuş Türk el sanatlarını yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Yaklaşık iki aydır kursun devam ettiğini belirten Çeçen, "Çok verimli bir süreç geçiriyoruz, verimli olmasının en büyük sebeplerinden biri de, kursiyerlerin yetenekli ve uyumlu olması. Kursumuz tamamlandıktan sonra sergiyle taçlandırmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Kursiyer Asiye Asya ise buradan alınan eğitimle aile ekonomisine katkı sağlayacağını söyledi.

Kurs sayesinde sosyalleşme fırsatı da yakaladıklarını belirten Asya, meslek öğrenmenin yaşının olmadığını böylelikle aile bütçelerine katkı sunacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Kültür Eğitim Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

14 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 14 Aralık Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK, lig maçları ertelendi mi? Süper Lig ertelenen maçlar ne zaman oynanacak? Devalüasyon nedir, olunca ne oluyor? Bir devlet neden devalüasyon yapar? Devalüasyon olursa borsa düşer mi? YABANİ 14. BÖLÜM FULL İZLE| Yabani 14., 15. Bölüm 1. Fragmanı FULL, TEK PARÇA İZLE! FOX TV Yabani son bölüm, yeni bölüm CANLI izle! VALORANT Gece Pazarı ne zaman gelecek 2024? B SINIFI EHLİYET 125 CC MOTOR KULLANABİLİR Mİ, karar zaman yürürlüğe girecek? 125 cc motor için hangi ehliyet? NOSTRADAMUS'UN 2024 KEHANETLERİ: Nostradamus Türkiye için ne dedi? Nostradamus 2024 tahminleri neler? ASGARİ ÜCRET 2024'TE NE KADAR OLACAK? Asgari ücret 2024 2. toplantı ne zaman? Yeni asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, belli olacak? CAN ATALAY KARARI NE OLDU SON DAKİKA| AYM Can Atalay için ne karar verdi? Can Atalay karar kesinleşti mi? Andre Braugher öldü mü? Andre Braugher neden öldü, ölüm sebebi ne? AİLE HEKİMİNE RANDEVUSUZ GİDİLİR Mİ? Aile hekimi randevusuz rapor verir mi? İkinci el motosiklet satış şartları nedir? İkinci el motosiklet 6 ay ve 6 bin km şartı ve kuralı! Avrupa Ligi finali nerede 2024? UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 finali nerede oynanacak? MÜGE ANLI CANLI İZLE| Müge Anlı canlı izleme linki var mı? 13 Aralık Müge Anlı bugünkü bölümü canlı yayın izle! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 13 Aralık listesi! Bugün nerede deprem meydana geldi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title