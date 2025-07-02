Eski Rus Savunma Bakan Yardımcısı İvanov 13 Yıl Hapse Mahkum Edildi

MOSKOVA, 2 Temmuz (Xinhua) -- Rusya'nın başkenti Moskova'da yargılanan eski Savunma Bakanı Yardımcısı Timur İvanov zimmete para geçirme suçundan 13 yıl hapse mahkum edildi.

Mahkeme, salı günü açıkladığı kararında İvanov'un 4 milyar rublenin (51 milyon ABD doları) üzerinde bir miktar parayı zimmetine geçirmekten suçlu bulunduğunu belirtti.

100 milyon ruble para cezası veren mahkeme, İvanov'un 2,5 milyar ruble değerindeki mallarına da el koydu.

2016 yılında savunma bakan yardımcılığına getirilen İvanov, Nisan 2024'te rüşvet şüphesiyle gözaltına alınmıştı. İvanov görevi kapsamında mülk yönetimi, birliklerin konaklaması ve silahlı kuvvetler için konut ve sağlık desteğinin organize edilmesinin yanı sıra devlet savunma talimatı çerçevesinde satın alma işlemlerinin denetiminden de sorumluydu.