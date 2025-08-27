Eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Selahattin Yılmaz suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Makine ve Kimya Endüstrisi başkanı İsmet Sayhan, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, Selahattin Yılmaz'ın liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, suç örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilerek 24 Ağustos'ta Ankara'da gözaltına alınan eski Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) yönetim kurulu başkanı İsmet Sayhan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

