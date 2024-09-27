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Eski Milli Futbolcu Serhat Akın Silahlı Saldırıya Uğradı

Eski Milli Futbolcu Serhat Akın Silahlı Saldırıya Uğradı
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Eski milli futbolcu Serhat Akın, Kavacık Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğradı. Olay anının güvenlik kamerası görüntülerinde, Akın'ın yanındaki kişiyle birlikte binadan çıkarken hızla gelen bir kişinin silahla ateş ettiği ve ardından motosikletle kaçtığı kaydedildi. Saldırıda ayağından yaralanan Akın, özel hastanede tedavi altına alındı.

Eski Milli Futbolcu Serhat Akın'ın, Kavacık Mahallesi Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta silalı saldırıya uğradı. Saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Serhat Akın'ın, yanındaki kişiyle birlikte binadan çıkış yaptığı sırada hızla koşarak gelen 1 kişi tarafından silahla vurulduğu, ateş eden kişinin daha sonra motosikletle olay yerinden kaçtığı görülüyor. Silahlı saldırıda ayağından yaralanan Serhat Akın'ın, Ataşehir'deki özel hastanede tedavisi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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