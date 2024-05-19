Üye Girişi
Haberler

Eski Futbolcu İlhan Parlak, Yahyalı'da Gençlik Haftası Etkinliklerine Katıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski futbolcu İlhan Parlak, Yahyalı ilçesinde düzenlenen Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilerle bir araya geldi. Şehit Mustafa Aydın Yatılı Bölge Ortaokulu'nda gerçekleşen söyleşide öğrencilerin sorularını yanıtlayan Parlak, daha sonra öğrencilerle halı sahada futbol oynadı. Gençlik Haftası boyunca öğrenciler için oyun parkurları ve eğlence alanları gibi çeşitli aktiviteler düzenlendi.

Eski futbolcu İlhan Parlak, Yahyalı ilçesinde Gençlik Haftası kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Şehit Mustafa Aydın Yatılı Bölge Ortaokulu'nda düzenlenen söyleşide öğrencilerle buluşan Parlak, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Öğrenciler daha sonra Parlak ile halı sahada futbol oynadı.

Gençlik Haftası kapsamında öğrenciler için oyun parkurları ve eğlence alanları gibi çeşitli aktiviteler de gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Gençlik Haftası Mustafa Aydın İlhan Parlak Yahyalı Futbol Spor Güncel Haberler

Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz: 2 ay sonra Türkiye'ye döneceğim

Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz: 2 ay sonra Türkiye'ye döneceğim

 Et entegre tesisinde büyükbaş hayvana eziyet! Baltayla vura vura öldürdüler

Et entegre tesisinde büyükbaş hayvana eziyet! Baltayla vura vura öldürdüler

 Tokat'ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5'i jandarma personeli 7 yaralı

Tokat'ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5'i jandarma personeli 7 yaralı

 Suudi Arabistan'da kurallar yıkılıyor! Ülke tarihinde ilk kez mayolu defile düzenlendi

Suudi Arabistan'da kurallar yıkılıyor! Ülke tarihinde ilk kez mayolu defile düzenlendi
title