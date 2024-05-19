Eski Futbolcu İlhan Parlak, Yahyalı'da Gençlik Haftası Etkinliklerine Katıldı
Eski futbolcu İlhan Parlak, Yahyalı ilçesinde düzenlenen Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilerle bir araya geldi. Şehit Mustafa Aydın Yatılı Bölge Ortaokulu'nda gerçekleşen söyleşide öğrencilerin sorularını yanıtlayan Parlak, daha sonra öğrencilerle halı sahada futbol oynadı. Gençlik Haftası boyunca öğrenciler için oyun parkurları ve eğlence alanları gibi çeşitli aktiviteler düzenlendi.
Eski futbolcu İlhan Parlak, Yahyalı ilçesinde Gençlik Haftası kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.
Şehit Mustafa Aydın Yatılı Bölge Ortaokulu'nda düzenlenen söyleşide öğrencilerle buluşan Parlak, öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Öğrenciler daha sonra Parlak ile halı sahada futbol oynadı.
Gençlik Haftası kapsamında öğrenciler için oyun parkurları ve eğlence alanları gibi çeşitli aktiviteler de gerçekleştirildi.