Çin'in Eski Adalet Bakanı Rüşvetten Ömür Boyu Hapis Cezasına Çarptırıldı

Çin'in eski Adalet Bakanı Tang Yijun, rüşvet almak suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırılarak tüm siyasi haklarından mahrum bırakıldı. İncelemeler, Tang'ın çeşitli görevleri sırasında 137 milyon yuan rüşvet aldığını ortaya koydu.

XİAMEN, 3 Şubat (Xinhua) -- Çin'in eski Adalet Bakanı ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Jiangxi Eyalet Komitesi eski Başkanı Tang Yijun, rüşvet almak suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Ceza, pazartesi günü Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Xiamen kentindeki bir mahkeme tarafından verildi.

Tang'ı ömür boyu siyasi haklarından mahrum bırakan mahkeme, Tang'ın kişisel mallarına el konulmasına ve yasadışı kazançlarının da geri alınarak devlet hazinesine teslim edilmesine hükmetti.

Tang'ın 2006-2022 yılları arasında Zhejiang ve Liaoning eyaletlerindeki görevleri ile Adalet Bakanlığı'ndaki görevi dahil olmak üzere çeşitli pozisyonlarını kullanarak, şirketlerin borsaya kote edilmesi, arazi geri alımları, banka kredileri ve dava işlemleri gibi konularda başkalarına menfaat sağladığı ve karşılığında yasadışı olarak 137 milyon yuan (yaklaşık 19,7 milyon ABD doları) değerinde para ve hediye kabul ettiği tespit edildi.

Tang, 11 Eylül 2025'te yapılan açık duruşmada verdiği son ifadesinde suçunu kabul ederek pişman olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
