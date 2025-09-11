Esenyurt Belediyesi’nden Öğrencilere Kırtasiye Desteği

Esenyurt Belediyesi, "Eskart" uygulamasıyla öğrencilere kırtasiye desteği sağlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla "Eskart" uygulaması hayata geçirildi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla başlatılan proje sayesinde ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları, anlaşmalı kırtasiyelerden okul malzemelerini alabiliyor.

Öğrencilerin kırtasiye alışverişlerinde kullanabildiği Eskart'ın, hem ailelerin yükünü hafifletmesi hem de ilçe esnafına katkı sağlaması hedefleniyor.