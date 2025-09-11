Haberler

Esenyurt Belediyesi’nden Öğrencilere Kırtasiye Desteği

Esenyurt Belediyesi, 'Eskart' uygulaması ile ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye desteği sağlamaya başladı. Uygulama, öğrencilerin okul malzemelerini anlaşmalı kırtasiyelerden temin etmelerini sağlıyor.

Esenyurt Belediyesi, "Eskart" uygulamasıyla öğrencilere kırtasiye desteği sağlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla "Eskart" uygulaması hayata geçirildi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla başlatılan proje sayesinde ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları, anlaşmalı kırtasiyelerden okul malzemelerini alabiliyor.

Öğrencilerin kırtasiye alışverişlerinde kullanabildiği Eskart'ın, hem ailelerin yükünü hafifletmesi hem de ilçe esnafına katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel
