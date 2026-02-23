Haberler

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından, kent merkezli tefecilik operasyonuna ilişkin açıklama Açıklaması

Erzurum merkezli 3 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 14 kişiye yapılan tefecilik faaliyetleri sonucu hesaplarına toplam 76 milyon lira para girişi tespit edildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Erzurum merkezli 3 ilde tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda, 6 şüphelinin 14 kişiye karşı suç işlediğinin ve üçüncü şahıslardan hesaplarına toplam 76 milyon 667 bin 223 lira para girişi olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Pasinler Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyası kapsamında 6 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "tefecilik" ve "yağma" suçlarından koruma tedbirleri uygulanmak suretiyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi tedbiri kapsamında elde edilen verilerin, taraf beyanlarının, HTS ve banka hesaplarının incelendiği bildirilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Şüphelilerin adi suç örgütü faaliyeti çerçevesinde toplam 14 farklı kişiye yönelik tefecilik suçunu, şüpheli İ.Y'nin ise ayrıca 1 kişiye yönelik yağma suçunu işledikleri değerlendirilmiştir. Soruşturma kapsamında 16 Şubat'ta şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yapılmış ve şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin banka hesap hareketleri analiz edildiğinde, üçüncü şahıslardan şüphelilerden Y.Y'nin banka hesaplarına 42 milyon 470 bin 493 lira, İ.Y'nin hesabına 14 milyon 902 bin 183 lira, S.A'nın hesabına 8 milyon 391 bin 607 lira, A.P'nin hesabına 4 milyon 807 bin 913 lira, E.Y'nin hesabına 4 milyon 483 bin 955 lira ve F.K'nin hesabına ise 1 milyon 611 bin 69 lira olmak üzere toplam 76 milyon 667 bin 223 lira para girişi olduğu gibi şüphelilerin kendi aralarında da yüksek tutarlarda para transferleri olduğu tespit edilmiştir."

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Maddi gerçeği ortaya çıkarılabilmek için başlatılan soruşturma etkin bir şekilde, çok yönlü ve titizlikle yürütülmüş, soruşturma kapsamında elde edilen tüm delil ve bulgular, büyük bir dikkat ve hassasiyetle değerlendirilip incelenmiş ve soruşturma konusu eylemlerle bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 şüpheli şahıs yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınmış ve akabinde sevk edildikleri sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderilmiştir."

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf
