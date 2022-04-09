ERZURUM'DA KIŞ UYKUSUNDAN UYUNAN AYILAR AİLECE YİYECEK TURUNA ÇIKTI

İSPİR, ERZURUM (DHA) - ERZURUM'un İspir ilçesinde kış uykusundan uyanan boz ayılar yavruları ile yiyecek ararken yerleşim alanlarına kadar gelmeye başladı.

Kırsal Yedigöl mahallesinde yaşayan Bülent Erkan ilçe merkezine giderken İkisor mahallesinde iki anne ayının yavruları ile beslenmesini görüntüledi. Kaçkar dağlarında yaklaşık 4-5 ay uyuyarak kışı geçiren boz ayılar, baharın gelmesi ile eriyen yağ depolarını yeniden doldurmak için harekete geçtiler. Ayıların şimdilik dağlarda ot yiyerek beslendiğini söyleyen Bülent Erkan, bahçelerdeki meyvelerin oluşması, peteklerin bal tutmaya başlaması ile korku ve endişelerinin arttığını söyledi. Erkan, "Boz ayılar kış uykusundan uyandı. Yüksek kayalıkların etrafındaki çalılıklarda birçok boz ayı var. Çoruh nehri kıyısına yavruları ile gelen boz ayılar beslenmeye çalışıyor. Şimdilik ot yiyorlar. Havalar ısınınca karınca ve arı gibi buldukları canlıları tüketecekler. Yüksek dağların zirvelerinde karlar eriyince yeşil otlar için oraya gidecekler" diye konuştu.

Kış uykusundan uyanan ayılar nedeniyle tedirgin olmaya başladıklarını söyleyen Aksu vadisi halkından Hanifi Aksu ise şunları söyledi:

"Kış uykusundan sonra meydana çıkan ayıları görünce tabi ki korkuyoruz. Bahar oldu mu, ekinler ekildi mi fasulyelere zarar veriyor, dut ağaçlarına çıkıp yiyorlar. Yanında yavruları olanlar, yavrularıma zarar verir diye insanlara saldırıyor. Tabi ki ayıya dokunmazsan kolay kolay zarar vermez ama o da canından korkuyor, insan da canından korkuyor. Tedirgin oluyoruz. Bağa bahçeye, tarlamıza gidemiyoruz. İnsan haliyle ürperiyor. Buna da yapacak bir şey yok. Doğanın, tabiatın kanunu bu, her canlı bir şekilde beslenecek. Keşke dutları yiyip gitse, bir de dallarını kırıyor. Fasulyeye, bağa bahçeye zarar veriyor. Haliyle yöre halkı olarak bizler de tedirginiz, korkuyoruz."