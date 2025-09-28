Haberler

Erzurum'da Boya Fabrikasında Yangın Çıktı

Erzurum Organize Sanayi Bölgesi'nde bir boya firmasının tesislerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Ekipler, yangının kimyasal ham madde depolarına sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.

ERZURUM Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir boya firmasına ait üretim tesislerinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Erzurum Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir boya firmasına ait üretim tesislerinde saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Ekipler, yangının boya üretiminde kullanılan kimyasal ham maddelerin yer aldığı depolara sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.

