Erzurum'da Boğa Güreşlerinde Kavga Çıktı

Boğalar sahada, sahipleri ise saha dışında birbirine girdi

ERZURUM - Erzurum'un İspir ilçesinde düzenlenen boğa güreşleri sırasında boğa sahipleri arasında kavga çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İspir Çamlıkaya boğa güreşleri yoğun ilgi gördü. Boğa güreşleri sırasında boğa sahiplerinin sözlü tartışması arbedeye dönüştü. Boğalar sahada sahipleri ise saha önünde birbirine girdi. Kavgaya diğer boğa sahiplerinin de müdahil olmasıyla kavga daha da büyüdü. Güvenlik güçlerinin araya girmesiyle kavga son buldu.