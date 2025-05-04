Erzurum'da Boğa Güreşlerinde Kavga Çıktı
İspir ilçesinde düzenlenen boğa güreşleri sırasında boğa sahipleri arasında çıkan sözlü tartışma, kavgaya dönüştü. Güvenlik güçleri olaya müdahale etti.
Boğalar sahada, sahipleri ise saha dışında birbirine girdi
ERZURUM - Erzurum'un İspir ilçesinde düzenlenen boğa güreşleri sırasında boğa sahipleri arasında kavga çıktı.
Edinilen bilgiye göre, İspir Çamlıkaya boğa güreşleri yoğun ilgi gördü. Boğa güreşleri sırasında boğa sahiplerinin sözlü tartışması arbedeye dönüştü. Boğalar sahada sahipleri ise saha önünde birbirine girdi. Kavgaya diğer boğa sahiplerinin de müdahil olmasıyla kavga daha da büyüdü. Güvenlik güçlerinin araya girmesiyle kavga son buldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NEJDET YILMAZ - Güncel