Erzurum Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Destek İçin 110 Milyon Liralık Yatırım Yaptı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, tarımsal destek kapsamında araç ve ekipmandan oluşan yaklaşık 110 milyon liralık yatırım yaptı.

Miting Etkinlik ve Toplanma Alanı'nda düzenlenen, "3'üncü Etap Tarım Makinaları Parkı ve Katı Atık Transfer Araçları Açılış Töreni"nde, tarım alanında kullanılmak üzere aralarında traktör, tır, kamyon, dijital toprak analiz cihazı, Zirai İnsansız Hava Aracı (ZİHA) ve makinelerin bulunduğu yaklaşık 110 milyon liralık yeni araç ve ekipman tanıtıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, açılışta yaptığı konuşmada, filolarına yeni araç kattıklarını ve hizmetlerinin devam edeceğini söyledi.

Araç ve gereç olmadan hizmetlerin yapılmasının mümkün olmadığını belirten Sekmen, "3. Etap Tarım Makinaları Parkı'mıza 32 yeni araç daha dahil ederek filomuzu 77 araca çıkardık. Bunun için araç ve gereç alarak hizmetlerimizi, şehrimizin merkezi, ilçeler ve taşrada yoğunlaştırmaya gayret ediyoruz. Biz de katkı koyarak burada vatandaşımızın zirai faaliyetlerinde daha yardımcı olmak, onların işlerini kolaylaştırmak üzere çiftçimize katkı sunuyoruz. Her alanda belediyemizin hizmetlerini görmemiz mümkün. Durmak yok, hizmete devam ediyoruz. Yorulmak yok diyoruz, hizmete devam ediyoruz." diye konuştu.

Yeni Organize Sanayi Bölgesi'nin büyütülmesi için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Sekmen, kentin bir sanayi şehri haline geleceğini ve burada kurulacak fabrikalarla istihdam oluşturacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından programda, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı gösteri sundu.

Törene, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.