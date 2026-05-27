Erzincan'da besiciler, yayla yolunda kar sürpriziyle karşılaştı

Erzincan'da mayıs sonunda etkili olan soğuk hava ve kar, yüksek kesimlerdeki hayvancılıkla uğraşan üreticileri zor durumda bıraktı. Refahiye ilçesinde besiciler, karla kaplı yollarda sürülerini yaylalara ulaştırmaya çalıştı.

Refahiye ilçesine bağlı Çamlımülk köyünün Yanık mezrasına gitmek üzere yola çıkan besiciler, Karadağ mevkisinde karla kaplanan yollarla karşılaştı.

Küçükbaş hayvan sürüleriyle kar üzerinde ilerleyen üreticiler, bahar aylarında karşılaştıkları kış manzarasının şaşkınlığını yaşadı.

Bölgede yer yer etkisini sürdüren kar örtüsüne rağmen üreticiler, sürülerini yaylalara ulaştırmak için yollarına devam etti.

Besiciler, mayıs ayının son günlerinde yağan karın bölgede nadir görülen bir durum olduğunu ve şaşkınlık yaşadıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Özgür İlhan
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

