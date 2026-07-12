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2 bin 500 metre rakımdaki buzul gölünde kayak

2 bin 500 metre rakımdaki buzul gölünde kayak
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Erzincan'ın Kemah ilçesindeki Sohmarik Yaylası'nda, 2 bin 500 metre rakımda bulunan ve yıl boyunca erimeyen buzul göl üzerinde kayak antrenörü Canser Atila kayak yaptı, paraşüt eğitmeni Ali Zaimoğlu ise aynı anda yamaç paraşütüyle uçuş gerçekleştirdi.

ERZİNCAN'ın Kemah ilçesine bağlı Sohmarik Yaylası'nda, 2 bin 500 metre rakımda bulunan ve konumu sayesinde yıl boyunca buzları çözülmeyen göl üzerinde, Canser Atila kayak yaptı.

Kemah ilçesinde yaklaşık 2 bin 500 metre rakımda bulunan Sohmarik Yaylası, doğal güzellikleriyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Munzur Dağları eteklerindeki yayla, kampçılar, fotoğrafçılar ve belgesel çekimi yapanların ilgisini çekiyor. Birbirinden farklı çiçek ve endemik bitki örtüsüne sahip yayla, koruma altındaki çengel boynuzlu dağ keçileri ile yaban keçisi, bozayı, vaşak, kurt, tilki ve keklik türleri gibi birçok yabani hayvana da yaşam alanı sunuyor.

Bir tarafta yeşilin renklerine bürünen Sohmarik Yaylası'nın kuzeyinde ise 12 ay kar ve buz eksik olmuyor. Bölgeye, kros motosikletleriyle çıkan kayak antrenörü Canser Atila ile paraşüt eğitmeni Ali Zaimoğlu, adrenalin dolu anlar yaşadı. Sohmarik Yaylasının kuzeyinde gerçekleştirilen etkinlikte Canser Atila, buzul gölü üzerinde kayak yaptı. Ali Zaimoğlu ise aynı anda yamaç paraşütüyle göl üzerinde uçuş yaptı.

'12 AY BOYUNCA ERİMİYOR'

Kayak ve paraşüt uçuşu sonrası konuşan Canser Atila, " Erzincan'dan kros motosikletlerimizle çıkıp Kemah Sohmarik Yaylası'na geldik. Yaklaşık 2 bin 500 metre rakımda buzul gölümüz var. Kuzeyde olması sebebiyle 12 ay boyunca buzul gölü erimiyor. Biz de bunu fırsata çevirdik. Ali Zaimoğlu hocam paraşütle uçtu ben de kayakla gölden geçtim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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