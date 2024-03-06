Erzin'de Yeşilay Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi
Hatay'ın Erzin ilçesinde, Yeşilay Haftası etkinlikleri çerçevesinde bisiklet turu düzenlendi. İki Gün İki Teker Bisiklet Kulübü tarafından organize edilen etkinlik, Atatürk Parkı'nda başladı. Katılımcılar, sporun bağımlılıkla mücadeledeki önemine dikkat çekmek amacıyla 25 kilometrelik bir rota üzerinde pedal çevirdi.
Hatay'ın Erzin ilçesinde "Yeşilay Haftası" etkinlikleri kapsamında bisiklet turu yapıldı.
İki Gün İki Teker Bisiklet Kulübünce düzenlenen etkinlik, Atatürk Parkı'nda başladı.
Katılımcılar, spor yapmanın bağımlılıkla mücadeledeki önemine dikkati çekmek için 25 kilometrelik rotada pedal çevirdi.