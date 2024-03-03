Erzin'de Gönüllüler Sahipsiz Hayvanlar İçin Mama ve Su Bıraktı
Hatay'ın Erzin ilçesinde gönüllüler, sahipsiz hayvanlar için belirli noktalara mama ve su bıraktı. İki Gün İki Teker Bisiklet Spor Kulübü Derneğince düzenlenen etkinlikte 50 gönüllü, bisikletleriyle cadde ve sokakları gezerek mama ve su koydu.
Hatay'ın Erzin ilçesinde gönüllüler, sahipsiz hayvanlar için belirli noktalara mama ve su bıraktı.
İki Gün İki Teker Bisiklet Spor Kulübü Derneğince sahipsiz hayvanlar için etkinlik düzenlendi.
Etkinlik kapsamında Atatürk Parkı'nda bir araya gelen 50 gönüllü, bisikletleriyle cadde ve sokakları gezdi.
Katılımcılar belirli noktalara mama ve su koydu.