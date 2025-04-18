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Ersun Yanal'ın Babası Ural Yanal Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ersun Yanal'ın Babası Ural Yanal Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Teknik direktör Ersun Yanal'ın babası Ural Yanal, vefatının ardından Denizli'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı, yakınları ve birçok kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın dün vefat eden babası Ural Yanal, son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir tedavi gördüğü özel hastanede vefat eden Yanal'ın (86) cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak Pamukkale ilçesindeki Asri Mezarlık Camisi'ne getirildi. Teknik direktör Ersun Yanal, burada taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine Yanal'ın yakınlarının yanı sıra Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım ve İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç da katıldı.

Ural Yanal'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'a, 9 Nisan'da hayatını kaybeden eşi Bahriye Yanal'ın yanına defnedildi.???????

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Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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