Erentepe'de 150 Kişiye İstihdam Sağlayacak Tekstil Atölyesi Temeli Atıldı

Erentepe'de 150 Kişiye İstihdam Sağlayacak Tekstil Atölyesi Temeli Atıldı
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Bulanık ilçesine bağlı Erentepe beldesinde, 150 kişiye istihdam sağlayacak yeni bir tekstil atölyesinin temeli atıldı. Erentepe Belediye Başkanı Hüseyin Haydaroğulları, işsizlik sorununu çözmeyi ve beldenin kalkınmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Bulanık ilçesine bağlı Erentepe beldesinde 150 kişiye istihdam sağlanacak tekstil atölyesinin temeli atıldı.

Erentepe Belediyesince Fatih Mahallesi'nde tekstil atölyesi inşa edilecek.

Projenin temel atma töreninde konuşan Erentepe Belediye Başkanı Hüseyin Haydaroğulları, tekstil atölyesinin faaliyete başlamasıyla 150 kişiye istihdam sağlayacaklarını söyledi.

Beldedeki işsizlik sorununu çözeceklerini belirten Haydaroğulları, "Tekstil projemiz tamamlandığı zaman, burası 150 gencimize iş kapısı olarak. Beton prefabrik şeklinde inşa edilecek. Beldemize yakışan bir çevre düzenlemesi yapılacak. Burası hem istihdama hem de beldemizin kalkınmasına katkı sağlayacak." dedi.

Kaynak: AA / Galip Kılınç - Güncel
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