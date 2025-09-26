Erdemli Belediyesi tarafından bu yıl birincisi düzenlenen "Erdemli 1. Limon Çiçeği Bisiklet Festivali" başladı.

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, Talat Göktepe Çamlığı'nda başlayan festivalde yaptığı konuşmada, etkinliğe 18 şehirden toplam 120 sporcunun katıldığı söyledi.

Bölgenin tarihi ve turistik alanlarını tanıtmayı amaçladıklarını belirten Kara, festivali bundan sonra sürekli yapmak istediklerini ifade etti.

Sporcular, 3 gün sürecek festivale kapsamında ilçenin tarihi ve kültürel noktalarında pedal çevirecek.