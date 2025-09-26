Erdemli 1. Limon Çiçeği Bisiklet Festivali Başladı
Erdemli Belediyesi tarafından düzenlenen festival, 18 şehirden 120 sporcunun katılımıyla başladı. Festivalin amacı, bölgenin tarihi ve turistik alanlarını tanıtmak.
Erdemli Belediyesi tarafından bu yıl birincisi düzenlenen "Erdemli 1. Limon Çiçeği Bisiklet Festivali" başladı.
Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, Talat Göktepe Çamlığı'nda başlayan festivalde yaptığı konuşmada, etkinliğe 18 şehirden toplam 120 sporcunun katıldığı söyledi.
Bölgenin tarihi ve turistik alanlarını tanıtmayı amaçladıklarını belirten Kara, festivali bundan sonra sürekli yapmak istediklerini ifade etti.
Sporcular, 3 gün sürecek festivale kapsamında ilçenin tarihi ve kültürel noktalarında pedal çevirecek.
