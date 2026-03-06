Haberler

Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyım olarak atandı

Güncelleme:
İstanbul'da yürütülen 'futbolda bahis' soruşturması kapsamında tutuklanan Erdem Timur'un şirketine, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasında kullanıldığı gerekçesiyle TMSF kayyum olarak atandı.

İstanbul'da yürütülen 'futbolda bahis' soruşturması kapsamında tutuklanan iş insanı Erdem Timur'un şirketine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından iş insanı Erdem Timur hakkında 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Timur'un ortağı ve sahibi olduğu, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasında kullanıldığı öne sürülen şirketine Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

