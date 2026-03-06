Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyım olarak atandı
İstanbul'da yürütülen 'futbolda bahis' soruşturması kapsamında tutuklanan iş insanı Erdem Timur'un şirketine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından iş insanı Erdem Timur hakkında 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Timur'un ortağı ve sahibi olduğu, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasında kullanıldığı öne sürülen şirketine Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.